Die Kursschwäche der Kryptowährungen täuscht darüber hinweg, dass die Nachfrage nach Krypto- und DeFi-basierten Anlagelösungen stark steigt. "Derzeit sehen wir eine zunehmende Institutionalisierung digitaler Assets", sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat der Super Global Services SA. "Dabei ist es vor allem die Kombination von On-Chain-Investments mit Off-Chain-Investierbarkeit, die für viele Institutionelle die Anlageklasse attraktiv macht." Ziel ist es, Investoren einen standardisierten Zugang zu Blockchain-basierten Strategien zu ermöglichen, ohne die operativen, technischen und zum Teil auch regulatorischen Hürden direkter Token-Investments. "Im Fokus steht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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