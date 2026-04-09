Der Triebwerksbauer MTU Aero Engines will in den kräftig wachsenden Milliardenmarkt der Drohnenantriebe einsteigen und übernimmt dazu das Kölner Unternehmen Aerodesignworks, das Turbojetantriebe entwickelt und baut. Die Übernahme von Aerodesignworks hat der DAX-Konzern jetzt bekanntgegeben. Aerodesignworks wurde 2011 aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ausgegliedert. "Wir werden künftig Antriebe für alles im Portfolio haben - vom Kampfjet bis zur Rettungsdrohne", kündigte MTU-Chef ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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