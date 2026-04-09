Berlin (ots) -Die Finanzkommission Gesundheit hat ihre Sparempfehlungen vorgelegt, die Bundesregierung berät über weitreichende Umstellungen in der GKV-Finanzierung und die Apothekenreform ist auf der Zielgeraden. Inmitten dieser spannenden Zeiten begrüßt der Deutsche Apothekerverband (DAV) führende Expertinnen und Experten aus Pharmazie, Politik, Wirtschaft, Recht und Medien unter dem Titel "Zukunft braucht starke Apotheken" zum Wirtschaftsforum am 5. und 6. Mai 2026 in Berlin.Startpunkt des ersten Kongresstages ist der Politische Lagebericht des DAV-Vorsitzenden Dr. Hans-Peter Hubmann. Darauf folgt der Apothekenwirtschaftsbericht von ABDA-Bereichsleiter Dr. Eckart Bauer. Ergänzt wird der erste Tag durch Beiträge und Debatten zur Prävention und Primärversorgung sowie zur Digitalisierung und E-Patientenakte. Mit Abteilungsleiterin Dr. Silke Heinemann und Unterabteilungsleiter Sebastian Zilch stehen für beide Themenbereiche versierte Fachleute aus dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zur Verfügung.Am zweiten Kongresstag beleuchtet Dr. Sandra Zimmermann vom WifOR Institut die "Investitionen in Gesundheit für eine resiliente Gesellschaft". In einer Diskussion zum "Austausch um jeden Preis? Biosimilars in der Apothekenrealität" stellt sich BMG-Abteilungsleiter Thomas Müller den Fragen des Podiums. Unter der Überschrift "Politische Aussichten für die Apotheke vor Ort" diskutiert DAV-Vorsitzender Dr. Hubmann schließlich mit den Bundestagsabgeordneten Simone Borchardt (CDU), Ates Gürpinar (Die Linke) und Dr. Christos Pantazis (SPD).Für das gesamte DAV-Wirtschaftsforum müssen sich Journalistinnen und Journalisten bis zum 28. April unter der Rubrik "Presse" auf www.dav-wirtschaftsforum.de akkreditieren. Danach erhalten sie einen Gutschein-Code, den sie im Ticket-Shop für ein Presse-Ticket einlösen können. Die Adresse lautet: Hotel Titanic Chaussee, Chausseestr. 30, 10115 Berlin.Pressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6252147