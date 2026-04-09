Erfurt (ots) -Die nächste Voting-Phase für den diesjährigen "KiKA Award" ist gestartet. Nachdem die 30-köpfige "KiKA Award"-Jury die Nominierungen für "Sport" und "Musik" bereits verkündete, schickt sie nun die vier verbleibenden Kategorien "Content Creator", "Film und Serie" und "Engagement" sowie "KiKA Lieblingsmensch" ins Rennen. Der "KiKA Award" 2026, eine Gemeinschaftsproduktion von KiKA, ARD und ZDF, ist am 24. April 2026 um 19:00 Uhr live bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zu sehen. Die Publikums-Votings sind ab sofort auf voting.kika.de verfügbar.In der Kategorie "Content Creator" in Patenschaft mit "KiKA LIVE" (KiKA) und dem Moderations-Duo aus Ben Blümel und Sarah Parvanta sind nominiert:- Maria Ziffy, bekannt als Comedienne, Autorin und Schauspielerin- Rick Azas (tricksmitrick), stand schon mit 16 Jahren als Akrobat auf der Bühne- Noel Dederichs, bekannter Podcaster, Content Creator und ModeratorIn der Kategorie "Film und Serie" in Patenschaft mit "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) und Moderatorin Soraya Jamal sind nominiert:- Schauspieler Emile Chérif, bekannt aus "Woodwalkers"- Schauspielerin Emilia Pieske, bekannt aus "Die Schule der magischen Tiere"- Schauspielerin Ida Carlo, bekannt aus "Die Pfefferkörner"In der Kategorie "KiKA Lieblingsmensch", die von einem der besten Mentalmagier Europas, Timon Krause, moderiert wird, sind nominiert:- Sarah Parvanta, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)- Ben Blümel, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)- Noel Dederichs, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)- Sherif Rizkallah, bekannt aus "logo!" (ZDF)- Marina Blanke, bekannt aus "Checkerin Marina" (BR)- Soraya Jamal, bekannt aus "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR)- Annika Preil, bekannt aus "Anna und die wilden Tiere" (BR)- Maral Bazargani, bekannt aus "logo!" (ZDF)- Clarissa Corrêa da Silva, bekannt aus "Wissen macht Ah!" (WDR/KiKA/ARD)- Guido Hammesfahr, bekannt als Fritz Fuchs aus "Löwenzahn" (ZDF)In der Kategorie "Engagement" in Patenschaft mit "logo!" (ZDF) und Moderatorin Maral Bazargani sind nominiert:- Projekt Housing First, Berlin: Felix (11) unterstützt beim Kampf gegen Obdachlosigkeit- Projekt Theaterensemble PAPILLONS, Berlin: Kinder geben Senioren beim gemeinsamen Theaterspielen neuen Lebensmut- Projekt Altglas-Express, Krähenberg: Kinder sammeln Altglas für den guten ZweckDie Online-Votings für die Kategorien "Musik" und "Sport" sind noch bis zum 12. April 2026 auf voting.kika.de offen.Zum "KiKA Award"KiKA ehrt mit dem "KiKA Award" Stars aus der Lebenswelt der Kinder und ein Engagement-Projekt, das sich für ein besseres Zusammenleben einsetzt. Die sechs Award-Kategorien werden von erfolgreichen Formaten aus dem KiKA-Netzwerk präsentiert. Die finalen Entscheidungen fallen durch ein Online-Voting: Die KiKA-Fans wählen, wer am Abend der Live-Show eine Trophäe aus den Händen der prominenten Award-Patinnen und -Paten in Empfang nehmen darf.Der "KiKA Award" wurde in Zusammenarbeit mit dem KiKA UserLab weiterentwickelt. Das interdisziplinäre Forschungs- und Entwicklungsinstrument bindet die Perspektiven von Kindern und Eltern in die redaktionelle Arbeit der KiKA-Formate ein. Ziel ist es, Inhalte gemeinsam mit Kindern zu entwickeln, die relevant, verständlich und barrierearm sind.Der "KiKA Award" ist eine Produktion von Riverside Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/SWR. Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Ricarda Kudernatsch und Steffi Warnatzsch-Abra. Für die ARD ist Nicolas Caspar (SWR) und für das ZDF Corinna Loos und Gordana Großmann verantwortlich.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt: FOOLPROOFED GmbHMarkus Hermjohannes, markus@foolproofed.de, +49 178 251 532 8Charlotte Rüter, rueter@foolproofed.de, +49 1573 0958813Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6252140