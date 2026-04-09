Berlin (ots) -Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert den Vorstoß von Bundeskanzler Merz, die Pendlerpauschale von 38 auf 45 Cent pro Kilometer zu erhöhen. Das wäre ein sozial ungerechtes Steuergeschenk für Besserverdienende: Bei gleichem Arbeitsweg profitieren Menschen mit hohem Einkommen stärker, da sie einen höheren Steuersatz zahlen. Menschen mit einem Einkommen unterhalb des Steuerfreibetrags profitieren gar nicht.Dazu sagt DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch:"Die hohen Spritpreise sind vor allem ein Problem für Menschen, die am Ende des Monats jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Mit der Anhebung der Pendlerpauschale präsentiert Bundeskanzler Merz ein Steuergeschenk für Besserverdienende als angebliche Lösung. Eine höhere Pendlerpauschale subventioniert das Schaufahren gegen den Klimaschutz mit spritdurstigen Fahrzeugen noch weiter - und spart keinen einzigen Liter Sprit und Benzin. Allein durch ein Tempolimit könnten bis zu 4,7 Milliarden Liter Sprit eingespart werden, durch die sinkende Nachfrage würden die Spritpreise sinken. Dazu braucht es ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen, 80 km/h außerorts und 30 km/h innerorts. Wovon Menschen mit geringem Einkommen am meisten profitieren, wäre ein attraktiver und bezahlbarer öffentlicher Nahverkehr. Wir fordern, den Preis für das Deutschlandticket für mindestens 12 Monate auf 29 Euro zu senken."Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6252136