Bonn (ots) -Nach mehr als zwölfjähriger Tätigkeit hat Papst Leo XIV. heute (9. April 2026) das Rücktrittsgesuch des Apostolischen Nuntius in der Bundesrepublik Deutschland, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, angenommen. Gleichzeitig ernannte er Erzbischof Dr. Hubertus Matheus Maria van Megen zum neuen Nuntius.Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Heiner Wilmer, dankte Nuntius Eterovic für seinen engagierten Dienst, der ihn zu einem wichtigen Gewährsmann mit hoher Kontinuität habe werden lassen, womit sich eine eindrucksvolle Bilanz verbinde: "Sie haben in Ihrer Amtszeit in Deutschland zwei Bundespräsidenten, drei Bundeskanzler, fünf Katholikentage, einen ökumenischen Kirchentag und vier Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz erlebt. Außerdem sind allein in Ihrer Wirkungszeit 18 Diözesanbischöfe in Deutschland ernannt worden. Viele bilaterale Verträge einzelner Bundesländer mit dem Heiligen Stuhl konnten Sie in der Entstehung begleiten und mitunterzeichnen." Bischof Wilmer würdigte außerdem die wertschätzende Arbeit des Nuntius: "Von vielen Botschaftern anderer Länder weiß ich, wie sehr man Ihre herzliche und verbindliche Art schätzt, und nicht selten konnten Länder ihre Ansichten zu politischen Umwälzungen in ihrer Heimat bei Ihnen platzieren. Ich denke hier an die Ukraine, der Sie - auch in Ihrer früheren Verantwortung als Nuntius in Kiew - eng verbunden sind, ich denke aber auch an den Nahen Osten und viele afrikanische Länder."Die Nuntiatur, so Bischof Wilmer, habe Nuntius Eterovic zu einem Ort der Begegnung gemacht. Vor allem sei er nicht nur in Berlin geblieben, sondern vielfach durch die Bundesrepublik Deutschland gereist: "So waren Sie häufig Gast bei Wallfahrten und besonderen Gottesdiensten. Zahlreiche Gedanken haben Sie stets durch Ihre Grußworte bei Bischofsweihen und Amtseinführungen, Katholikentagen und eben unseren Vollversammlungen vermittelt; dass Sie mancher Entwicklung der katholischen Kirche in Deutschland kritisch gegenüberstehen, wurde darin deutlich. Umso mehr weiß ich zu schätzen, dass Sie bei aller verständlichen kritischen Distanz zum Synodalen Weg der Kirche in unserem Land diesen Weg durch Ihre persönliche Präsenz mit begleitet haben. Dafür möchte ich Ihnen ausdrücklich danken." Bischof Wilmer fügte hinzu: "Durch Ihren Dienst in unserem Land machen Sie deutlich, dass der Heilige Stuhl als völkerrechtliches Subjekt in der Politik und in der Gesellschaft präsent ist. Und das trägt zu einer guten Stabilisierung des Staat-Kirche-Verhältnisses bei. Mit Ihnen dürfen wir eine Persönlichkeit erleben, die die diskrete vatikanische Diplomatie repräsentiert und mit Leben füllt."In einem Brief begrüßte Bischof Wilmer den künftigen Nuntius in Deutschland, Erzbischof van Megen: "Wir heißen Sie von ganzem Herzen willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit im Weinberg des Herrn. Gerne werden wir Sie in dieser Arbeit unterstützen, um die Brücken und das gegenseitige Vertrauen zwischen Rom und unserer Ortskirche fortzusetzen", so Bischof Wilmer. "Ihre langjährige Erfahrung in der vatikanischen Diplomatie, gerade in Krisenregionen wie dem Sudan, dem Südsudan und Eritrea, zeigt, dass Sie eine Persönlichkeit sind, die furchtlos und überzeugt das Evangelium verkündet und den Dialog sucht. Dieses internationale Wirken wird Ihnen für den Dienst in unserem Land eine große Hilfe sein."Erzbischof van Megen wurde 1961 in den Niederlanden geboren. 1987 erfolgte die Priesterweihe, 1994 trat er in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls. 2014 wurde er zum Erzbischof geweiht und war seitdem als Nuntius im Sudan und Eritrea tätig. 2019 ernannte ihn Papst Franziskus zum Nuntius in Kenia und im Südsudan sowie zum Ständigen Beobachter des Heiligen Stuhls bei den UN-Organisationen für das Umweltprogramm (UNEP) und für menschliche Siedlungen (UN-Habitat).Hinweise:- Die Deutsche Bischofskonferenz wird Nuntius Erzbischof Dr. Nikola Eterovic am 22. April 2026 um 18.00 Uhr mit einem Gottesdienst in der Sankt Hedwigs-Kathedrale in Berlin verabschieden. Dem Gottesdienst steht der Apostolische Nuntius vor. Es predigt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Heiner Wilmer. Konzelebrant ist der Erzbischof von Berlin, Dr. Heiner Koch.- Kostenfreies Bildmaterial des neuen Nuntius Erzbischof Dr. Hubertus Matheus Maria van Megen finden Sie unter Angabe des Copyrights © Deutsche Bischofskonferenz/Maximilian von Lachner in der DBK-Mediendatenbank (https://medien.dbk.de/share/67D2FBF7-7E26-4CE0-A2CD0E8AF7A84306/).Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/6252162