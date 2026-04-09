London (www.anleihencheck.de) - Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Politik können dazu führen, dass traditionelle Diversifizierungsstrategien ihre Wirksamkeit verlieren. "Es könnte an der Zeit sein, Strategien zur Inflationsabsicherung in Betracht zu ziehen, die in Vermögenswerte wie Rohstoffe, Aktien aus dem Rohstoffsektor oder Infrastruktur investieren", meint Adam Berger, CFA, Multi-Asset Stratege bei Wellington Management. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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