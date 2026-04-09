Milence sieht Elektro-Lkw in wichtigen Märkten nahe an der Kostenparität mit Diesel oder bereits darüber. Während Länder wie die Niederlande und Dänemark den Hochlauf vorantreiben, bremsen uneinheitliche politische Rahmenbedingungen und Infrastrukturdefizite die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs in Europa. Der Lkw-Ladeinfrastrukturbetreiber Milence hat zwei neue Whitepaper veröffentlicht. Zunächst die gute Nachricht: Elektro-Lkw nähern sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net