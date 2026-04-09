Der ÖPNV-Betreiber VAG Nürnberg zieht eine durchweg positive Bilanz seiner Umstellung auf E-Busse. Laut VAG-Technikvorstand Tim Dahlmann-Resing, der zugleich VDV-Vizepräsident ist, habe man die Entscheidung pro E-Bus "in keiner Sekunde bereut". Angesichts hoher Dieselpreise sieht Dahlmann-Resing den Umstieg als goldrichtig an und betont den Meilenstein von 100 Elektrobussen, den die VAG Nürnberg bereits im Mai 2025 feiern konnte. Mit aktuell 123 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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