Köln (ots) -WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Die Nachricht von Mario Adorfs Tod stimmt uns im WDR sehr traurig. Er hat uns unzählige magische Kino- und Fernseherlebnisse geschenkt. Adorf war einer der profiliertesten Charakterdarsteller des deutschen und internationalen Films. Seine herausragende Schauspielkunst wird genauso fehlen wie seine Menschlichkeit, sein Humor und seine Lebenslust. Der WDR hat ihm viel zu verdanken, denn Mario Adorf hat zahlreiche WDR-Produktionen entscheidend geprägt und zu großen Erfolgen geführt. Wir werden ihn nicht vergessen. "Mario Adorf wirkte in mehr als 200 Fernseh- und Kinofilmen mit und wurde mit zahlreichen bedeutenden Preisen geehrt. Immer wieder stand er in WDR- und ARD-Produktionen vor der Kamera, so etwa in Margarethe von Trottas und Volker Schlöndorffs hochdekorierter Böll-Verfilmung "Die verlorene Ehre der Katharina Blum", in der Filmadaption des Günter-Grass-Romans "Die Blechtrommel", beim Fassbinder-Klassiker "Lola" und beim Weihnachtszweiteiler "Pinocchio". Zuletzt wirkte er in Jan Georg Schüttes aufsehenerregendem Fernsehexperiment "Altersglühen - Speed Dating für Senioren" mit. Für sein Lebenswerk ist er 2024 mit dem Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises geehrt worden.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6252172