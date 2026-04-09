© Foto: Dall-EMit Blick auf die US-Inflationsdaten am Freitag und die nächste Fed-Entscheidung Ende April kommt der Kryptomarkt trotz starker Woche ins Straucheln.Bitcoin notiert am Donnerstagmittag 0,75 Prozent tiefer bei 71.245 US-Dollar. Deutlich schwächer präsentieren sich die großen Altcoins: Ethereum, XRP und Dogecoin verlieren jeweils mehr als 3 Prozent und führen die Liste der Tagesverlierer unter den großen Kryptowährungen an. Auch Solana und BNB geben jeweils rund 2,5 Prozent nach. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors sinkt um 1,1 Prozent auf 2,42 Billionen US-Dollar.Trotz der aktuellen Schwäche fällt die Wochenbilanz am Kryptomarkt weiterhin deutlich positiv aus. Bitcoin …Den vollständigen Artikel lesen
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