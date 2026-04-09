TRADINGIDEE des Tages | Nasdaq 100 (09.04.26)

Die aktuelle Trading Idee im Nasdaq 100 basiert auf einer Kombination aus starkem technischen Ausbruch und verbesserten fundamentalen Rahmenbedingungen. Der Nasdaq 100 hat wichtige gleitende Durchschnitte überwunden und signalisiert damit eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Zusätzlich sorgt die geopolitische Entspannung im Nahen Osten für Rückenwind, während die bevorstehende Berichtssaison weiteres Potenzial für steigende Kurse bietet.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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