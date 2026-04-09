Bei dieser MDAX-Aktie kommt es nach einem heftigen Crash zu massiven Insiderkäufen. Kann sich hier eine Einstiegschance für Anleger bieten, nachdem der Wert um 32 Prozent gefallen ist? Die Aktie von CTS Eventim ist seit dem Jahresstart stark unter Druck geraten. Inzwischen haben Anleger mit einem Investment mehr als ein Drittel an Investitionswert verloren, speziell nachdem die letzten Zahlen eine massive Enttäuschung waren. Doch während die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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