© Foto: Richard Drew - picture alliance/AP PhotoDisney plant massive Stellenstreichungen und richtet sich neu aus. Der neue CEO setzt auf harte Einschnitte, um das Wachstum im Streaming zu sichern.Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney stellt sich auf einen weiteren Stellenabbau ein. Nach Informationen aus Unternehmenskreisen plant der Konzern, in den kommenden Wochen bis zu 1.000 Arbeitsplätze zu streichen, wie das Wall Street Journal berichtet. Besonders betroffen sei die vor kurzem zusammengelegte Marketingabteilung. Die Maßnahmen zählen zu den ersten größeren Schritten unter dem neuen Vorstandschef Josh D'Amaro. Die Planungen hatten jedoch bereits vor seinem Amtsantritt im März begonnen. Druck durch Streaming und Wettbewerb …Den vollständigen Artikel lesen
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