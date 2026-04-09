Die Deutschen sind umfassender gegen Alltagsrisiken abgesichert als noch vor einigen Jahren. Das zeigt eine neue Auswertung des GDV. Doch während etwa Haftpflicht- und Krankenzusatzversicherungen häufiger nachgefragt werden, ist die Situation bei der Altersvorsorge umgekehrt. Der Versicherungsschutz in Deutschland hat sich in den letzten Jahren verschoben. In privaten Haushalten sind besonders kurzfristige und konkrete Risiken heute umfassender abgesichert wie noch vor wenigen Jahren, wie eine Auswertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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