Die Hoffnung der Anleger auf eine dauerhafte Entspannung im Nahen Osten hat nur 24 Stunden gehalten. Nachdem die Nachricht einer Waffenruhe gestern noch für einen massiven Kursrausch und fallende Energiekosten gesorgt hatte, folgt heute die Ernüchterung. Der Ölpreis der Sorte Brent dreht bereits wieder ins Plus und nähert sich erneut der kritischen Marke von 100 US-Dollar. An der Börse macht sich die Sorge breit: War die gestrige Erholung nur ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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