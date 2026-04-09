Anleger der Online-Apotheke Redcare Pharmacy erleben heute einen deutlichen Dämpfer. Nachdem das Papier am Vortag noch mit einem Kurssprung von über 10 % glänzte, rutschen die Anteile nun wieder deutlich ins Minus. Mit einem Abschlag von rund 3,8 % gehört der Wert zu den schwächsten Titeln im Marktumfeld. Damit setzt sich die volatile Phase der letzten Monate fort, in der die Aktie bereits einen erheblichen Teil ihres Börsenwertes eingebüßt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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