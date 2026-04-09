Mainz (ots) -
ZDF-Programmänderung
Woche 15/26
Do., 9.4.
Bitte Programmänderung ab 22.15 Uhr beachten:
22.15 Zum Tode von Mario Adorf (VPS 22.14/HD/UT)
Mario Adorf - Ein Leben
Film von Karin Beck-Loibl
Deutschland 2026
22.30 maybrit illner (VPS 22.15)
23.30 Markus Lanz (VPS 23.15)
0.45 heute journal update (VPS 0.30)
1.00 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer (VPS 0.45)
1.30 Femme (VPS 1.15)
3.00 Iris - Die Wahrheit (VPS 2.45)
3.35 Iris - Die Wahrheit (VPS 3.20)
4.15 Iris - Die Wahrheit (VPS 4.00)
5.00- hallo deutschland (VPS 4.45)
5.30
Fr., 10.4.
Bitte Programmänderung ab 0.30 Uhr beachten:
Zur Erinnerung an Mario Adorf
0.30 Terra X History (VPS 0.29/HD/UT)
Mario Adorf - eine deutsche Filmlegende
Deutschland 2024
Im Streaming: 9. April 2026, 05.00 Uhr bis 9. April 2031
1.15 Die Strafverteidiger - Anwälte des Bösen (VPS 0.30)
(Weiterer Ablauf ab 2.00 Uhr wie vorgesehen. "Terra X History: Geheimes New York. Rätselhafte Orte der Geschichte" entfällt.)
\u2003
Woche 16/26
Sa., 11.4.
Bitte Programmänderung ab 12.15 Uhr beachten:
12.15 Inga Lindström: Das Haus am See (VPS 13.40)
Zur Erinnerung an Mario Adorf
13.40 Krokodil (VPS 13.39/HD/UT)
Komödie nach einer Kurzgeschichte von Philippe Djian
Richard Mario Adorf
Judith Alwara Höfels
Martha Dagmar Manzel
Gabriel Michael Mendl
Dominik Daan Lennard Liebrenz
Christian David Rott
Fausto Roberto Guerra
Polizeibeamter Ferdinand Dörfler
Automechaniker David Baalcke
Taxifahrer Thomas Bestvater
Louisa Judith Steinhäuser
und andere
Schnitt: Oliver Neumann
Musik: Ina Siefert, Nellis Du Biel
Kamera: Martin Kukula
Drehbuch: Karl-Heinz Käfer
Regie: Urs Egger
(Erstsendung 29.3.2013)
Deutschland 2013
(Weiterer Ablauf ab 15.10 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 17/26
Mi., 22.4.
20.15 sportstudio live
DFB-Pokal, Halbfinale
Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München
. . .
Bitte Ergänzung beachten: Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker
Woche 20/26
Do., 14.5.
Bitte Ergänzung der Spielpaarung beachten:
15.40 sportstudio live
DFB-Pokal der Frauen, Finale
VfL Wolfsburg - FC Bayern München
. . .
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6252229
ZDF-Programmänderung
Woche 15/26
Do., 9.4.
Bitte Programmänderung ab 22.15 Uhr beachten:
22.15 Zum Tode von Mario Adorf (VPS 22.14/HD/UT)
Mario Adorf - Ein Leben
Film von Karin Beck-Loibl
Deutschland 2026
22.30 maybrit illner (VPS 22.15)
23.30 Markus Lanz (VPS 23.15)
0.45 heute journal update (VPS 0.30)
1.00 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer (VPS 0.45)
1.30 Femme (VPS 1.15)
3.00 Iris - Die Wahrheit (VPS 2.45)
3.35 Iris - Die Wahrheit (VPS 3.20)
4.15 Iris - Die Wahrheit (VPS 4.00)
5.00- hallo deutschland (VPS 4.45)
5.30
Fr., 10.4.
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Zur Erinnerung an Mario Adorf
0.30 Terra X History (VPS 0.29/HD/UT)
Mario Adorf - eine deutsche Filmlegende
Deutschland 2024
Im Streaming: 9. April 2026, 05.00 Uhr bis 9. April 2031
1.15 Die Strafverteidiger - Anwälte des Bösen (VPS 0.30)
(Weiterer Ablauf ab 2.00 Uhr wie vorgesehen. "Terra X History: Geheimes New York. Rätselhafte Orte der Geschichte" entfällt.)
\u2003
Woche 16/26
Sa., 11.4.
Bitte Programmänderung ab 12.15 Uhr beachten:
12.15 Inga Lindström: Das Haus am See (VPS 13.40)
Zur Erinnerung an Mario Adorf
13.40 Krokodil (VPS 13.39/HD/UT)
Komödie nach einer Kurzgeschichte von Philippe Djian
Richard Mario Adorf
Judith Alwara Höfels
Martha Dagmar Manzel
Gabriel Michael Mendl
Dominik Daan Lennard Liebrenz
Christian David Rott
Fausto Roberto Guerra
Polizeibeamter Ferdinand Dörfler
Automechaniker David Baalcke
Taxifahrer Thomas Bestvater
Louisa Judith Steinhäuser
und andere
Schnitt: Oliver Neumann
Musik: Ina Siefert, Nellis Du Biel
Kamera: Martin Kukula
Drehbuch: Karl-Heinz Käfer
Regie: Urs Egger
(Erstsendung 29.3.2013)
Deutschland 2013
(Weiterer Ablauf ab 15.10 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 17/26
Mi., 22.4.
20.15 sportstudio live
DFB-Pokal, Halbfinale
Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München
. . .
Bitte Ergänzung beachten: Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker
Woche 20/26
Do., 14.5.
Bitte Ergänzung der Spielpaarung beachten:
15.40 sportstudio live
DFB-Pokal der Frauen, Finale
VfL Wolfsburg - FC Bayern München
. . .
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6252229
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