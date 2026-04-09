Die Erholung an den Finanzmärkten hat zuletzt auch bei VeriSign für neuen Schwung gesorgt. Der dynamische, zugleich aber vielen Anlegern noch immer kaum bekannte Titel rückt damit verstärkt in den Fokus. Dabei hat VeriSign seit Jahren einen prominenten Ankerinvestor: Warren Buffetts Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway.VeriSign ist das unsichtbare Rückgrat des modernen Internets. Das US-Unternehmen fungiert als exklusiver Registerbetreiber für die weltweit wichtigsten Top-Level-Domains, darunter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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