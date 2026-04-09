Die Business Unit Paper von Coveris ("BU Paper") gab heute den Abschluss der Übernahme durch Kingswood Capital Management, LP (zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen "Kingswood") bekannt. Im Rahmen des Übergangs zu einem eigenständigen Unternehmen wird BU Paper den neuen Namen Paranova Print and Packaging ("Paranova") annehmen, der sowohl seine langjährige Tradition als auch die nächste Wachstumsphase widerspiegelt.

Paranova produziert hochwertige, nachhaltige papierbasierte Verpackungslösungen für Bereiche wie Lebensmittel, Haushalt und Körperpflege. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Produkte wie selbstklebende und trägerlose Etiketten, kaschierte Kartonagen, Faltschachteln und Schalen unter Verwendung umweltfreundlicher Materialien.

Kunden, Lieferanten und die Verpackungsbranche allgemein verlassen sich seit über drei Jahrzehnten auf Paranova. Während das Unternehmen unter einem neuen Namen ein neues Kapitel aufschlägt, setzt sich diese Tradition fort. Der Name Paranova vereint Elemente aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Unternehmens: "Para" leitet sich von "Paragon" ab, dem ursprünglichen Namen des Unternehmens, und steht für dessen jahrzehntelanges Streben nach Spitzenleistungen. "Nova" bedeutet "neu" und signalisiert den Neuanfang als unabhängiges Unternehmen.

"Wir sind hocherfreut, offiziell Teil der Kingswood-Familie zu werden, und stolz darauf, Paranova Print and Packaging als unsere neue Identität vorzustellen", sagte Jo Ormrod, CEO von Paranova. "Wir haben unseren Kollegen sowie unseren Kunden aufmerksam zugehört und uns für eine Identität entschieden, die die neuen Chancen mit Kingswood widerspiegelt und unsere Tradition der Spitzenleistungen mit einem erneuerten Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit und langfristige Wertschöpfung verbindet."

Andrew Kovach, Partner bei Kingswood, fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf, mit Jo und dem gesamten Team zusammenzuarbeiten, während sie mit ihrer neuen Identität das nächste Wachstumskapitel aufschlagen. Paranova ist eine frische und unverwechselbare neue Marke, die sowohl das aufgreift, was den Ruf des Unternehmens begründet hat, als auch das, was seine Weiterentwicklung künftig vorantreiben und inspirieren wird."

Jefferies fungierte als exklusiver Finanzberater von Kingswood und Kirkland Ellis LLP war Rechtsberater bei der Transaktion.

Über Paranova Print and Packaging

Das 1994 gegründete Unternehmen Paranova Print and Packaging produziert leistungsstarke, nachhaltige Verpackungslösungen für verschiedene Branchen und einen vielfältigen Kundenstamm im Vereinigten Königreich und in Europa. Das Unternehmen ist auf Produkte wie selbstklebende und trägerlose Etiketten, kaschierte Kartonagen, Faltschachteln und Schalen spezialisiert. Dabei setzt Paranova auf umweltfreundliche Materialien und hält sich an strenge Umweltauflagen, um eine verantwortungsvolle Beschaffung zu gewährleisten. Mit einem klaren Fokus auf Recyclingfähigkeit und Kreislaufwirtschaft versetzt das Unternehmen seine Kunden in die Lage, ihre Umweltziele durch effiziente und verantwortungsvolle Verpackungslösungen zu erreichen.

Über Kingswood Capital Management, LP

Kingswood Capital Management, LP, kooperiert mit führenden Unternehmen im Mittelstand, die von seinem Kapital und seinen umfangreichen betrieblichen Ressourcen profitieren. Kingswood stellt sich komplexen Herausforderungen und ist gut positioniert, um Unternehmen in entscheidenden Phasen ihrer Entwicklung zu unterstützen und ihren Wert zu steigern. Kingswood hat seinen Sitz in Los Angeles und ist ein eingespieltes Team mit unternehmerischer Ausrichtung, das auf eine lange Geschichte gemeinsamer Erfolge bei der Entwicklung von "Win-Win"-Partnerschaften mit seinen Portfoliounternehmen und Managementteams zurückblicken kann. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Website von Kingswood unter www.kingswood-capital.com.

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