Mit dem günstigen Macbook Neo hat Apple einen Nerv bei Kund:innen getroffen. Das Notebook soll sich besser verkaufen als erwartet - und sorgt deswegen offenbar für Probleme, wie ein Analyst berichtet. Auslöser sei demnach ausgerechnet der vermeintliche Flaschenhals: der A18-Pro-Prozessor. Ein Macbook mit einem eineinhalb Jahre alten iPhone-Chip - kann das gut gehen? Unser Test zeigt: ja. Wer nicht viel mehr macht, als im Internet zu surfen und Office-Apps ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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