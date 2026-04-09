Julius Baer Group Ltd.
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Zürich, 9. April 2026 - An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Julius Bär Gruppe AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt.
Im Einzelnen fasste die Generalversammlung 2026 der Julius Bär Gruppe AG die folgenden Beschlüsse:
Die detaillierten Abstimmungsresultate und das Kurzprotokoll werden innerhalb eines Tages auf der Website unter www.juliusbaer.com/agm publiziert.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Julius Baer Group Ltd.
|Bahnhofstrasse 36
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|Schweiz
|Telefon:
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|E-Mail:
|info@juliusbaer.com
|Internet:
|www.juliusbaer.com
|ISIN:
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|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
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2305946 09.04.2026 CET/CEST