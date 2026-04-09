Unterstützung des dynamischen weltweiten Wachstums von Datacentern und flexibler Energieerzeugung

Rahmenvertrag erweitert die bestehende Kapazitätsreservierung von Rehlko über 700 MW

Die INNIO Group hat heute die Unterzeichnung einer strategischen Rahmenvereinbarung mit Rehlko bekannt gegeben. Die Vereinbarung sichert Rehlko für die kommenden drei Jahre Zugang zu insgesamt 1,25 Gigawatt (GW) Gasmotoren-Kapazität. Rehlko formalisiert und erweitert damit eine bestehende feste Reservierung über

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INNIO und Rehlko schließen Rahmenvereinbarung über 1,25 GW Gasmotoren-Kapazität

700 MW, die Bestandteil der mehrjährigen gesicherten Zuteilung ist. Ziel ist es, die schnell wachsende Nachfrage von Datacentern und flexiblen Stromerzeugungsprojekten in globalen Schlüsselmärkten zu bedienen.

Dr. Olaf Berlien, President und CEO der INNIO Group, erklärte: "Mit dieser Rahmenvereinbarung stärken wir unsere Partnerschaft mit Rehlko und schaffen langfristige Planungssicherheit in einem Markt mit stark wachsendem Bedarf. Sie stellt sicher, dass unsere Kunden auch in hochkritischen Anwendungen wie Datacentern und Netzstabilisierungsprojekten auf bewährte Technologie und verlässliche Umsetzung zählen können."

"Mit dieser Vereinbarung können wir unsere Kunden noch besser bei langfristigen Investitionen in Datacenter-Infrastruktur und flexible Stromerzeugung unterstützen. Sie ermöglicht es unseren Kunden, besser zu planen in Zeiten, in denen strukturelle und nicht zyklische Marktkräfte die Nachfrage antreiben", sagte Brian Melka, President und Chief Executive Officer von Rehlko.

Rehlko setzt die Projekte mit Clarke Energy um, der Inhouse-Plattform für Engineering, Lieferung und Lifecycle-Lösungen. Clarke Energy arbeitet seit mehr als 30 Jahren mit INNIO zusammen und betreut weltweit einen Anlagenbestand von mehr als 10 GW installierter Leistung. Davon ist ein Großteil durch langfristige Serviceverträge abgedeckt.

Die Rahmenvereinbarung verschafft Rehlko und seinen Kunden langfristigen Zugang zu Kapazitäten in einer Phase beispiellosen Wachstums sowohl im Bereich der Datacenterentwicklung als auch bei Investitionen in die Resilienz von Stromnetzen. Ein bedeutender Teil der gesicherten Kapazität ist für die anhaltende Nachfrage von Hyperscale-, Colocation- und Enterprise-Betreibern vorgesehen, die ihre Datacenter schnell und in mehreren Phasen ausbauen.

Die INNIO Group

Die INNIO Group ist ein führender Anbieter von Energielösungen und Services, der Industrien und Gemeinden schon heute in die Lage versetzt, Energie nachhaltiger zu machen. Mit den Produktmarken Jenbacher und Waukesha sowie der KI-unterstützten digitalen Plattform myplant bietet die INNIO Group innovative Lösungen für die Energieinfrastruktur von Datacentern, die dezentrale Energieerzeugung und Verdichtungsanwendungen. Mit ihren flexiblen, skalierbaren und resilienten Energielösungen und Services unterstützt die INNIO Group ihre Kunden, die Energiewende entlang der Energiewertschöpfungskette voranzutreiben. Sie trägt zu einer zuverlässigen Energieversorgung auch dort bei, wo kein Netz verfügbar ist.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der INNIO Group unter innio.com. Folgen Sie der INNIO Group und ihren Marken auf X und LinkedIn.

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