Dass die Volkswagen-Aktie unter keinem guten Stern verweilt, sollte hinlänglich bekannt sein. Zuletzt wurden die dennoch schwachen Zahlen gekauft und so lohnt doch einmal der Blick auf den Kursverlauf. Dabei wird deutlich, dass trotz aller düsteren Umstände, eine spekulative Chance für +20% gegeben ist. Der Boden ist wichtig Mit den jüngsten Kurstiefs rund um die Unterstützung von 87 € konnte die Aktie eine Stabilisierung erfahren. Aufgrund der früheren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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