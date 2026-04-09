2026 könnte ein bitteres Jahr für die Salesforce-Aktie werden. Seit Jahresbeginn hat der weltgrößte CRM-Softwarekonzern bereits ein Drittel seines Börsenwerts eingebüßt. Zur Wochenmitte fiel der Aktienkurs abermals um über -3% auf ein neues 3-Jahrestief. Warum verabschieden sich Anleger in Scharen von Salesforce und wie tief kann der Kurs denn noch sinken? Die Befürchtungen der Bären Der gestrige Kursrückgang hat einen trivialen Grund. Es handelte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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