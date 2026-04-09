© Foto: Altaf Qadri - AP20 Prozent des weltweiten Öls laufen durch die Meerenge. Jetzt wird Krypto zur Eintrittskarte. Wer sich widersetzt, riskiert Angriffe.Der Iran erhebt Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus - zahlbar in Bitcoin. Laut der Financial Times verlangt Teheran von Öltankern einen US-Dollar pro Barrel Öl als Durchfahrtsgebühr in Kryptowährung. Tanker müssen ihre Ladungsdaten per E-Mail an iranische Behörden übermitteln, die anschließend die Gebühr festlegen. Nach der Freigabe bleibt nur ein kurzes Zeitfenster für die Zahlung. Leere Schiffe dürfen die Meerenge kostenlos passieren. Schiffe, die ohne Genehmigung passieren wollen, wurden per Funk gewarnt: Sie riskieren militärische …Den vollständigen Artikel lesen
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