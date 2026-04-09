Die Aktie des britischen Wasserstoffspezialisten ITM Power kann heute prozentual zweistellig zulegen. Denn die staatliche Great British Energy Group Limited investiert über eine Privatplatzierung 40 Millionen Britische Pfund in ITM und hält künftig knapp zehn Prozent. Könnte das zu einer Art Startschuss für ein nachhaltiges Wasserstoff-Comeback werden? Denn ITM ist Mitglied im E-Mobilität Wasserstoff Index, in dem unter anderem auch Linde, SFC Energy oder Air Liquide vertreten sind. Dieser ist nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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