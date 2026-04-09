Frankfurt (ots) -Interessierte können noch bis zum 15. April mitmachen - und zwar bundesweit. Über den zentralen Link kann sich jeder ab 16 Jahren anmelden.https://1.ard.de/deinemeinungDieses Mal geht es um das Thema Gerechtigkeit. Zentrale Fragen sind beispielsweise: Sollten Vermögende stärker belastet werden, um das System zu stabilisieren? Wo darf der Staat bei Sozialleistungen wie Krankenversicherung, Pflege, Rente oder Arbeitslosenunterstützung sparen - und wo nicht? Und was ist für die Deutschen überhaupt "gerecht"?Zusätzlich zu dieser qualitativen Befragung, an der sich alle Interessierten mit ihren persönlichen Eindrücken und Meinungen beteiligen können, führt das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap im Auftrag der ARD auch eine repräsentative Umfrage zu dem Thema durch. Die Ergebnisse werden am 27. April breit in der ganzen ARD ausgespielt: im Radio, im Social- und Digitalangebot und im Fernsehen.Mit dem neuen Angebot setzt die ARD bewusst auf Dialog und Beteiligung: Menschen aus allen Regionen Deutschlands werden eingeladen, ihre Sichtweisen öffentlich zu teilen. Das Projekt kombiniert qualitative Panelbefragungen mit repräsentativen Umfragen und macht so sichtbar, was uns in Deutschland bewegt.ARD-Redaktionen können die Ergebnisse in Beiträgen, Diskussionen und Dialogformaten aufgreifen, um die Vielfalt gesellschaftlicher Perspektiven abzubilden."Deine Meinung zählt!" hat zum Ziel, die Stimmen der Menschen in Deutschland hör- und sichtbar zu machen. Bürgerinnen und Bürger sollen mit ihren Perspektiven die journalistische Berichterstattung bereichern. Damit geht die ARD ihrem Auftrag nach, zuzuhören, gesellschaftliche Perspektiven sichtbar zu machen und den Dialog über zentrale Zukunftsfragen aktiv zu gestalten."Deine Meinung zählt!" wird 2026 in drei Aufschlägen umgesetzt. Der nächste ist für Anfang Juni geplant, ein dritter im Herbst.Pressekontakt:pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6252301