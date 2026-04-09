Val-d'Or, Québec, 9. April 2026 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. ("Cartier" oder das "Unternehmen") (TSXV: ECR; FWB: 6CA) freut sich, die Aufnahme von Herrn Glenn Mullan in das Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Mullan bringt eine seltene Kombination aus fundiertem Fachwissen, Kapitalmarktkenntnissen, Erfahrung in der Unternehmensführung und bewährter Führungskompetenz in der kanadischen Bergbauindustrie bei Cartier ein. Seine Ernennung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen, da Cartier seinen strategischen Fokus weiter schärft und das Projekt Cadillac vorantreibt, um die nächste Phase der Wertschöpfung einzuleiten.

Mit über vier Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration, Projektentwicklung, Unternehmensentwicklung und Führung börsennotierter Unternehmen wird erwartet, dass Herr Mullan einen wichtigen Beitrag leisten wird, während Cartier weiter an Dynamik gewinnt und seine Position im Bergbaurevier Val-d'Or stärkt. Seine Aufnahme in das Board of Directors stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, seine Prioritäten umzusetzen und die disziplinierte Weiterentwicklung seiner Projekte zu unterstützen.

"Während Cartier seinen strategischen Kurs weiterverfolgt, stellt die Ernennung von Glenn Mullan eine bedeutende Bereicherung für unser Board of Directors dar", sagte Daniel Massé, Chairman des Board of Directors. "Glenn bringt eine äußerst komplementäre Kombination aus geologischem, unternehmerischem und kapitalmarktbezogenem Fachwissen mit, in Verbindung mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung im Bergbausektor. Seine Erkenntnisse und Erfahrungen werden besonders wertvoll sein, während das Unternehmen mit zunehmender Fokussierung, zusätzlicher Tiefe und einer klaren Zukunftsvision voranschreitet."

Am 8. April 2026 gewährte Cartier Herrn Mullan im Zusammenhang mit seiner Ernennung zum Direktor 300.000 Aktienoptionen. Diese Optionen sind zu einem Preis von 0,23 $ pro Aktie ausübbar und verfallen gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens am 7. April 2031. Jede Option berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens.

Über Glenn Mullan

Glenn Mullan war Gründer und fungierte von 2000 bis 2021 als President, Chief Executive Officer und Vorsitzender von Golden Valley Mines Ltd. Außerdem war er Gründer und Executive Chairman von Abitibi Royalties Inc. (2010-2021), bis beide Unternehmen von einer an der NYSE notierten Aktiengesellschaft übernommen wurden. Derzeit ist er als Direktor bei mehreren anderen an der TSX Venture Exchange notierten Rohstoffunternehmen tätig.

Als ausgebildeter Geologe und Prospektor spielte Herr Mullan eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der bedeutenden Nickelentdeckungen von Canadian Royalties Inc. in Nunavik, Nord-Québec, von der Entdeckung über die Machbarkeitsstudie bis hin zur Übernahme durch einen chinesischen Nickelbergbaukonzern. Von 2016 bis 2019 war er President der Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC). Herr Mullan hat einen Bachelor of Science in Geologie von der Concordia University (1992) und erwarb 2007 die Bezeichnung ICD.D vom Institute of Corporate Directors in Montreal.

Über das Projekt Cadillac

Das Projekt Cadillac, das sich über 14.000 Hektar entlang eines 15 Kilometer langen Abschnitts der produktiven Cadillac Fault erstreckt, stellt eines der größten konsolidierten Landpakete im Bergbaurevier Val-d'Or dar. Cartiers Vorzeigeprojekt vereint die historischen Konzessionsgebiete Chimo Mine und East Cadillac und verschafft dem Unternehmen eine dominante Position in einem der etabliertesten Goldreviere Kanadas.

Dank hervorragender Straßenanbindung, ganzjähriger Infrastruktur und nahegelegener Aufbereitungskapazitäten ist das Projekt gut positioniert für die weitere Entwicklung. Das Projekt Cadillac beherbergt insgesamt Goldressourcen von 767.800 Unzen in den Kategorien "nachgewiesen und angedeutet" (10,0 Mio. t mit 2,4 g/t Au) sowie 2.416.900 Unzen in der Kategorie "vermutet" (35,2 Mio. t mit 2,1 g/t Au) über alle Sektoren verteilt. Die Leser werden auf den technischen Bericht gemäß NI 43-101 und die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Cadillac in Val-d'Or, Abitibi, Québec, Kanada, verwiesen, der von Pierre-Luc Richard, P.Geo. (PLR Resources Inc.), Stephen Coates, P.Eng. (Evomine Consulting Inc.) und Florent Baril, P.Eng. (Bumigeme Inc.), zum Stichtag 27. Januar 2026 erstellt wurde.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-d'Or (Québec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen verfügt über tiefgehende technische Kompetenzen und nachweisliche Explorationserfolge, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac auszubauen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Québec freizusetzen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Philippe Cloutier, P.Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

mailto:philippe.cloutier@ressourcescartier.com

http://www.ressourcescartier.com/

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