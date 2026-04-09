Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die brüchige Waffenruhe im Iran-Krieg bestimmt das Geschehen an den Märkten, so die Börse Stuttgart.Am Anleihemarkt seien die Renditen im Wochenverlauf spürbar zurückgekommen - zehnjährige Bundesanleihen würden bei 2,92 Prozent rentieren, nachdem sie vergangene Woche noch bei über 3,00 Prozent gelegen hätten. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notiere bei 125,87 Punkten (Vorwoche: 125,46 Punkte). Die Hoffnung auf sinkende Ölpreise habe die Inflationssorgen gedämpft, doch Brent notierte wieder bei rund 98 US-Dollar - nach Luftangriffen Israels auf die mit dem Iran verbündete Hisbollah Miliz habe der Iran den Öltankerverkehr durch die Straße von Hormus erneut gestoppt. Der DAX zeige sich nach der Erholungsrally vom Vortag rund 1,15 Prozent leichter bei 23.800 Punkten. (09.04.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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