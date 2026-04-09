Wien (www.fondscheck.de) - Das Jahr 2025 war für den Alken Fund European Opportunities (ISIN LU0235308482/ WKN A0H06Q) ein regelrechtes Ausnahmejahr, so die Experten von "FONDS professionell".Ein Wertzuwachs von knapp 55 Prozent habe Nicolas Walewski und seinem Team erhebliche Aufmerksamkeit in einem Umfeld beschert, das nach wie vor von politischen und geopolitischen Schocks, aber auch einer Zinswende und einem ausgeprägten KI-Hype geprägt gewesen sei. In einem solchen Umfeld habe Walewski, der die britische Alken Asset Management bereits im Jahr 2015 gegründet habe, mit seinem Stil nicht nur seinen Vergleichsindex, sondern auch die Wettbewerber seiner Aktienkategorie abgeschlagen hinter sich lassen können. Ergebnis: Rang eins der flexibel gemanagten Fonds für europäische Aktien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de