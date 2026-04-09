Das Aachener Batterierecyclingunternehmen Cylib ist Teil eines Konsortiums von 25 Firmen und Forschungseinrichtungen, die unter dem Namen "SIB:DE Entwicklung" an Alternativen zu Lithium-Ionen-Batterien und passenden Recyclingverfahren arbeiten. Das vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt ist für drei Jahre angelegt. Das Projekt "SIB:DE Entwicklung" ist Teil der Initiative SIB:DE, die vergangenes Jahr bereits das Vorhaben "SIB:DE Forschung" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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