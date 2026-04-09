Der deutsche Logistikdienstleister TST Logistik hat sein kooperatives Depotladenetz für Elektro-Lkw offiziell unter dem Namen dragonize gestartet. Das Angebot steht ab sofort weiteren Unternehmen offen, die entweder eigene Ladeinfrastruktur einbringen oder die Infrastruktur anderer Teilnehmer nutzen können. Damit markiert das Projekt einen weiteren Schritt zur Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs. Die Initiative baut auf Plänen auf, die bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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