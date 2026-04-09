© Foto: Towfiqu Barbhuiya - UnsplashDie Aktie von Burgerbrater McDonald's ist in den vergangenen Wochen stark unter Druck geraten, jetzt empfiehlt Oppenheimer den Dividendenaristokrat zum Kauf. McDonald's: Ist der Dividendenaristokrat reif für einen Einstieg? Zu den vielen Werten, die unter dem Eindruck des Iran-Krieges in den vergangenen Wochen ordentlich Federn lassen mussten, gehören auch zahlreiche Qualitäts- und Defensivaktien. Dazu gehören beispielsweise die Anteile von Dividendenaristokrat McDonald's. Die Aktie des Unternehmens, das mit 49 Jahren ununterbrochenen Anhebungen seiner Ausschüttung kurz davor steht, in den Kreis der Dividendenkönige vorzurücken, hat gegenüber ihren Allzeithochs 10,2 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
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