Mainz (ots) -
Woche 15/26
Donnerstag, 09.04.
Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten :
0.35 Zum Tode von Mario Adorf Der kleine Lord
Carl Schneibel Mario Adorf
Klara Marianne Sägebrecht
Gioia Antonella Ponziani
Christian Francesco De Pasquale
Don Gennaro Giovanni Mauriello
Regie: Gianfranco Albano
Deutschland/Italien 1996
Im Streaming: 10. April 2026, 02.05 Uhr bis 10. Mai 2026
2.05 Der kleine Lord - Retter in der Not
Carl Schneibel Mario Adorf
Fräulein Klara Marianne Sägebrecht
Catherine Spaak Veronica Benetti
Gioia Antonella Ponziani
Christian Francesco de Pasquale
Regie: Giorgio Capitani
Deutschland/Italien 2000
Im Streaming: 10. April 2026, 03.40 Uhr bis 10. Mai 2026
3.35 Conversations with Friends
Diamanten
Irisches Liebes-Drama
(vom 6.8.2023)
4.05 Conversations with Friends
Spiel mit dem Feuer
Irisches Liebes-Drama
(vom 6.8.2023)
4.30 Conversations with Friends
Freud und Leid
Irisches Liebes-Drama
(vom 6.8.2023)
4.55 Conversations with Friends
Der Urlaub
Irisches Liebes-Drama
(vom 6.8.2023)
5.30 Conversations with Friends
Am Siedepunkt
Irisches Liebes-Drama
(vom 6.8.2023)
5.55 Conversations with Friends
-6.20 Schmerz
Irisches Liebes-Drama
(vom 6.8.2023)
(Die Folgen 'Weitergehen', 'Stillstand', 'Kaltes Wasser', 'Ausgleich', "Stillschweigen' und 'Zurück auf Anfang' der Serie "Conversation with Friends" verschieben sich auf Freitag, 10.04.2026 und Samstag, 11.04.2026).)
Freitag, 10.04.
Bitte Programmänderung beachten:
6.20 Conversations with Friends
Weitergehen
Irisches Liebes-Drama
(Text und weitere Angaben s. 9.4.2026)
6.50 heute-show präsentiert: Till to go
Klimakrise
Satirischer Spaziergang mit Till Reiners
(vom 23.9.2022)
Deutschland 2022
(Die Sendung "MAITHINK X - Clip" entfällt. "Death in Paradise: Trügerischer Schein" verschiebt sich auf Samstag, 11.04.2026. Weiterer Ablauf ab 7.05 Uhr wie vorgesehen.)
5.55 Conversations with Friends
-6.15 Stillstand
Irisches Liebes-Drama
(Text und weitere Angaben s. 9.4.2026)
(Die Sendung "Death in Paradise: Die tödliche halbe Stunde" entfällt. )
\u2003
Woche 16/26
Samstag, 11.04.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Conversations with Friends
Kaltes Wasser
Irisches Liebes-Drama
(Text und weitere Angaben s. 9.4.2026)
6.45 Conversations with Friends
Ausgleich
Irisches Liebes-Drama
(Text und weitere Angaben s. 9.4.2026)
7.10 Conversations with Friends
Stillschweigen
Irisches Liebes-Drama
(Text und weitere Angaben s. 9.4.2026)
7.40 Conversations with Friends
Zurück auf Anfang
Irisches Liebes-Drama
(Text und weitere Angaben s. 9.4.2026)
8.10 Death in Paradise
Die tödliche halbe Stunde
(Text und weitere Angaben s. 10.4.2026)
(Die Sendungen "Die großen Fragen" um 6.45 Uhr, 7.30 Uhr und 8.15 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6252351
Woche 15/26
Donnerstag, 09.04.
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0.35 Zum Tode von Mario Adorf Der kleine Lord
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Klara Marianne Sägebrecht
Gioia Antonella Ponziani
Christian Francesco De Pasquale
Don Gennaro Giovanni Mauriello
Regie: Gianfranco Albano
Deutschland/Italien 1996
Im Streaming: 10. April 2026, 02.05 Uhr bis 10. Mai 2026
2.05 Der kleine Lord - Retter in der Not
Carl Schneibel Mario Adorf
Fräulein Klara Marianne Sägebrecht
Catherine Spaak Veronica Benetti
Gioia Antonella Ponziani
Christian Francesco de Pasquale
Regie: Giorgio Capitani
Deutschland/Italien 2000
Im Streaming: 10. April 2026, 03.40 Uhr bis 10. Mai 2026
3.35 Conversations with Friends
Diamanten
Irisches Liebes-Drama
(vom 6.8.2023)
4.05 Conversations with Friends
Spiel mit dem Feuer
Irisches Liebes-Drama
(vom 6.8.2023)
4.30 Conversations with Friends
Freud und Leid
Irisches Liebes-Drama
(vom 6.8.2023)
4.55 Conversations with Friends
Der Urlaub
Irisches Liebes-Drama
(vom 6.8.2023)
5.30 Conversations with Friends
Am Siedepunkt
Irisches Liebes-Drama
(vom 6.8.2023)
5.55 Conversations with Friends
-6.20 Schmerz
Irisches Liebes-Drama
(vom 6.8.2023)
(Die Folgen 'Weitergehen', 'Stillstand', 'Kaltes Wasser', 'Ausgleich', "Stillschweigen' und 'Zurück auf Anfang' der Serie "Conversation with Friends" verschieben sich auf Freitag, 10.04.2026 und Samstag, 11.04.2026).)
Freitag, 10.04.
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6.20 Conversations with Friends
Weitergehen
Irisches Liebes-Drama
(Text und weitere Angaben s. 9.4.2026)
6.50 heute-show präsentiert: Till to go
Klimakrise
Satirischer Spaziergang mit Till Reiners
(vom 23.9.2022)
Deutschland 2022
(Die Sendung "MAITHINK X - Clip" entfällt. "Death in Paradise: Trügerischer Schein" verschiebt sich auf Samstag, 11.04.2026. Weiterer Ablauf ab 7.05 Uhr wie vorgesehen.)
5.55 Conversations with Friends
-6.15 Stillstand
Irisches Liebes-Drama
(Text und weitere Angaben s. 9.4.2026)
(Die Sendung "Death in Paradise: Die tödliche halbe Stunde" entfällt. )
\u2003
Woche 16/26
Samstag, 11.04.
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6.15 Conversations with Friends
Kaltes Wasser
Irisches Liebes-Drama
(Text und weitere Angaben s. 9.4.2026)
6.45 Conversations with Friends
Ausgleich
Irisches Liebes-Drama
(Text und weitere Angaben s. 9.4.2026)
7.10 Conversations with Friends
Stillschweigen
Irisches Liebes-Drama
(Text und weitere Angaben s. 9.4.2026)
7.40 Conversations with Friends
Zurück auf Anfang
Irisches Liebes-Drama
(Text und weitere Angaben s. 9.4.2026)
8.10 Death in Paradise
Die tödliche halbe Stunde
(Text und weitere Angaben s. 10.4.2026)
(Die Sendungen "Die großen Fragen" um 6.45 Uhr, 7.30 Uhr und 8.15 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen.)
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ZDF-Planung
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6252351
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