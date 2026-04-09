DJ PTA-AFR: Frequentis AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Frequentis AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Wien (pta000/09.04.2026/14:29 UTC+2) - Frequentis AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: http://www.frequentis.com/finanzbericht-2025 Veröffentlichungsdatum: 09.04.2026
Kurzbeschreibung: Frequentis Jahresfinanzbericht 2025
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Aussender: Frequentis AG Innovationsstraße 1 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Regulierter Markt in Frankfurt Handelsplätze:
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April 09, 2026 08:29 ET (12:29 GMT)