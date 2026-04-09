Hamburg (ots) -Zwei Pionierleistungen - eine Uhrenmarke. Seit 1970 setzt Citizen auf Titanuhren. Damals präsentierte das japanische Unternehmen die erste Titanuhr der Welt. Sechs Jahre später folgte eine weitere Premiere: Die erste lichtbetriebene Analoguhr der Welt. Sie feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum - unter dem Namen Eco-Drive.Beide Pionierleistungen und heutige Trendthemen kombiniert Citizen seit über zwei Jahrzehnten in seinen Modellreihen. Das Ergebnis sind solarbetriebene Titanuhren, die nahezu autark in der Energieversorgung, besonders widerstandsfähig und alltagstauglich sind. Insgesamt 12 neue Modelle aus Super Titanium und mit Eco-Drive-Werken präsentiert Citizen im Frühjahr 2026: Zwei Chronographen- und eine Dreizeiger-Reihe. Alle Modelle liegen unter 400 Euro und sind ab April im Fachhandel und auf citizenwatch.eu erhältlich.Klassische und erschwingliche EinstiegsmodelleSetzte Citizen in 2025 zum 55-jährigem Jubiläum von Super Titanium in seiner Zenshin-Reihe (https://www.presseportal.de/pm/178475/6023398) noch auf markante und eckige Designs, geht es nun wieder zurück zu klassisch runden Gehäuseformen - sowohl bei den neuen Chronographen als auch bei den Dreizeiger-Modellen. Mit Preisen ab 249 Euro stellen sie einen erschwinglichen Einstieg in die Welt der lichtbetriebenen Titanuhren von Citizen dar.Super Titanium - Dreizeiger-Modelle mit Eco-Drive (Ring-Solar) unter 250 EuroDie vier neuen Dreizeiger-Modelle mit 40 mm Gehäusedurchmesser kommen in den Zifferblattfarben Schwarz, Blau, Grün und Silber. Wobei die hier verwendete Solarzelle kaum sichtbar als dunkler bzw. grauer Ring und als Minuterie das Zifferblatt umrandet (Ring Solar). Im Inneren schlägt das Inhouse-Werk J810, das bis zu 240 Tage ohne weitere Lichtzufuhr auskommt. Die Ganggenauigkeit liegt bei +/- 15 Sekunden im Monat, die Wasserdichtigkeit bei 5 bar und die unverbindliche Preisempfehlung bei 249 Euro.Super Titanium Chronograph - top ausgestattet mit Eco-Drive-Werk B620Diese Chronographen-Reihe mit 40 Millimeter Durchmesser kommt mit dem bewährten und hauseigenen Eco-Drive-Kaliber B620. Die Solarzellen sind als Totalisatoren (Hilfszifferblätter) auf den Stunden-Positionen 3, 6 und 9 kaum erkennbar integriert. Die Gangdauer liegt bei 270 Tagen und die Ganggenauigkeit bei +/- 15 Sekunden im Monat. Zudem punkten diese Chronographen mit einem entspiegeltem Saphirglas, einer praktischen Batterie-Entladungsanzeige und einer Wasserdichtigkeit von bis zu 10 bar. Die Zifferblattfarben sind Schwarz, Blau, Grün und Silber. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 399 Euro.Super Titanium Chronograph - flacher mit Eco-Drive-Werk H504Eine weitere Chronographen-Variante mit Eco-Drive - in den ZifferblattfarbenSchwarz, Blau, Grün und Silber. Citizen bietet diese neuen 40-mm-Modelle mit dem Inhouse-Werk H504 an und ermöglicht so ein flaches Gehäuse (10,29 mm). Die Solarzellen sind hier als Totalisatoren (Hilfszifferblätter) auf den Stunden-Positionen 2, 6 und 10 integriert. Die Gangdauer liegt bei 180 Tagen, die Ganggenauigkeit bei +/- 15 Sekunden im Monat und die unverbindliche Preisempfehlung bei 299 Euro.In der Übersicht:Super Titanium - Dreizeiger-Modell mit Eco-Drive (Ring-Solar)Modelle: AW1900-50A, AW1900-50E, AW1900-50L, AW1900-50XLaunch: April 2026Preis (UVP): 249 EuroGehäuse/Band: Super Titanium, Grade 2, Duratect TICZifferblattfarbe: Silber, Schwarz, Blau, GrünGlas: KristallglasDurchmesser/Höhe: 40 mm / 9,49 mmSpezifikationen: Eco-Drive (Ring Solar), Kaliber J810, Quarz, 240 Tage Gangdauer, Analog, Datum, Ganggenauigkeit +/- 15 Sek per Monat, wasserdicht bis 5 bar, Sicherheitsfaltschließe, Gewicht: 78 gSuper Titanium Chronograph - Eco-Drive B620Modelle: CA4750-51A, CA4750-51E, CA4750-51L, CA4750-51XLaunch: April 2026Preis (UVP): 399 EuroGehäuse/Band: Super Titanium, Grade 2, Duratect TICZifferblattfarbe: Silber, Schwarz, Blau, GrünGlas: Entspiegeltes SaphirglasDurchmesser/Höhe: 40 mm / 11,63 mmSpezifikationen: Eco-Drive, Kaliber B620, Quarz, 270 Tage Gangdauer, Analog-Chronograph, Stoppuhr: max. 60 Min, 1/5 Sek, 24 Std. Anzeige, Datum, Ganggenauigkeit +/- 15 Sek per Monat, Batterie-Entladungsanzeige, wasserdicht bis 10 bar, Sicherheitsfaltschließe, Gewicht: 91 GrammSuper Titanium Chronograph - Eco-Drive H504Modelle: AT2590-59A, AT2590-59E, AT2590-59L, AT2590-59XLaunch: April 2026Preis (UVP): 299 EuroGehäuse/Band: Super Titanium, Grade 2, Duratect TICZifferblattfarbe: Silber, Schwarz, Blau, GrünGlas: KristallglasDurchmesser/Höhe: 40 mm / 10,29 mmSpezifikationen: Eco-Drive, Kaliber H504, Quarz, 180 Tage Gangdauer, Analog-Chronograph, Stoppuhr: max. 60 Min, 1/1 Sek, 24 Std. Anzeige, Datum, Ganggenauigkeit +/- 15 Sek per Monat, wasserdicht bis 5 Bar, Sicherheitsfaltschließe, Gewicht: 84 gSuper Titanium ist die von Citizen entwickelte Technologie zur Oberflächenhärtung von massivem Titan. Es ist mindestens fünfmal härter als Edelstahl. Es ist äußerst kratzfest, leicht und hautfreundlich und bietet somit einen hervorragenden Tragekomfort. (Die Vickers-Härte von Edelstahl beträgt etwa 200 HV).Duratect Titancarbid (TIC): Duratect ist eine von Citizen entwickelte Technologie zur Oberflächenhärtung, die die Oberflächenhärte von Metallen wie Edelstahl und Titan erhöht und somit das Uhrengehäuse vor Kratzern und Beschädigungen schützt. Diese Technologie bietet eine hervorragende Abriebqualität und erhält den Glanz von Metallen über lange Zeiträume hinweg. Duratect-Titancarbid hat eine silberne Farbe, die jener von reinem Titan ähnelt. Die Titancarbid-Technologie wird häufig für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt und das Duratect-Titancarbid von Citizen erreicht eine Vickers-Härte zwischen 1.000 und 1.200 HV.Eco-Drive ist eine von Citizen entwickelte Technologie, die Uhren mit jeder natürlichen oder künstlichen Lichtquelle betreibt, so dass kein Batteriewechsel erforderlich ist. Eco-Drive ist das erste Produkt der Uhrenindustrie, das von der Japan Environment Association (JEA) als Eco Mark-Produkt zertifiziert und für seinen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde.Über CITIZEN WATCH:CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen, von der Herstellung der einzelnen Komponenten einer Uhr bis zu ihrer Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt Citizen die Überzeugung "Better Starts Now" - das heißt, egal wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen, und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begannen wir mit der Herstellung mechanischen Uhren, erfanden und verbesserten Technologien und erforschten die Zukunft der Uhren, wie z. B. unsere patentierte, lichtbetriebene Eco-Drive Technologie.Pressekontakt:Citizen Watch Europe GmbHHans-Duncker Str. 8 | 21035 Hamburg | GermanyT: +49 40 734 62 0E-Mail: pr@citizenwatch.deOriginal-Content von: Citizen Watch Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178475/6252359