Das Hot-Cloud-Storage-Unternehmen Wasabi übernimmt das Cloud-Geschäft von Seagate Technology LLC, einem Anbieter von Massenspeicherlösungen. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Seagate eine Beteiligung an Wasabi und wird damit Anteilseigner des Unternehmens. Weitere finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht.

"Mit der Übernahme bauen wir unsere Position im Markt für Cloud Storage weiter aus", sagt David Friend, Mitgründer und CEO von Wasabi Technologies. "Seagate hat für Lyve Cloud eine etablierte Enterprise-Kundenbasis aufgebaut, die wir in unserem Kundenkreis willkommen heißen. Unser Ziel ist es, diese Kunden mit unserem globalen Netzwerk an Rechenzentren, Sicherheitsfunktionen wie Covert Copy, KI-gestützten Funktionen sowie Integrationen und technischem Support zu unterstützen."

"Die Transaktion spiegelt unsere strategische Fokussierung auf das Kerngeschäft im Bereich Massenspeicher wider ", sagt Gianluca Romano, Chief Financial Officer von Seagate Technology. "Gleichzeitig stellen wir sicher, dass Lyve Cloud-Kunden weiterhin unterstützt werden. Künftig übernimmt dies Wasabi als unabhängiger Cloud-Storage-Anbieter."

Wachsender Bedarf an Cloud Storage im Enterprise-Umfeld

KI-Initiativen, Analytics-Anwendungen, Video-Workloads sowie steigende Anforderungen an die langfristige Datenaufbewahrung führen zu einer zunehmenden Nachfrage nach Storage-Kapazitäten in Unternehmen. Mit wachsenden Datenmengen überprüfen Organisationen verstärkt die Wirtschaftlichkeit ihrer Cloud-Strategien und versuchen, die Komplexität ihrer Anbieterlandschaft zu reduzieren.

Gefragt sind Lösungen mit prognostizierbarer Preisgestaltung, hohen Sicherheitsstandards und skalierbarer Performance. Lyve Cloud ist im Markt als Plattform für Enterprise-Anforderungen mit Fokus auf Sicherheit und Compliance positioniert. In Kombination mit Wasabis klar ausgerichtetem Geschäftsmodell, Channel-Reichweite und einem transparenten Preismodell entsteht eine zusätzliche Option für Unternehmen, die auf planbare und kosteneffiziente Storage-Lösungen setzen.

Vereinfachte Integration im Backup-Umfeld

Wasabi und Lyve Cloud verfügen über Integrationen mit Anbietern im Bereich Data Protection und Backup, darunter Veeam, Rubrik und Commvault. Durch die Zusammenführung wird die Anzahl der parallel zu verwaltenden S3-kompatiblen Storage-Anbieter reduziert.

Die Übernahme stärkt zudem Wasabis Angebot für Backup- und Recovery-Szenarien im Enterprise-Umfeld und ermöglicht weiterhin eine planbare, kosteneffiziente Nutzung von Cloud Storage außerhalb der großen Hyperscaler.

Über Wasabi Technologies

Wasabi gilt als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Technologiebranche und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Daten der Welt zu speichern, indem es Cloud Storage erschwinglich, berechenbar und sicher macht. Mit Wasabi erhalten visionäre Unternehmen die Freiheit, ihre Daten zu nutzen, wann immer sie wollen, ohne mit unvorhersehbaren Gebühren oder Anbieterbindung konfrontiert zu werden. Stattdessen können sie mit dem am schnellsten wachsenden Ökosystem unabhängiger Cloud-Anwendungspartner die besten Lösungen der Branche entwickeln. Kunden und Partner auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass Wasabi ihnen dabei hilft, ihre Daten zu nutzen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Besuchen Sie wasabi.com, um mehr zu erfahren.

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