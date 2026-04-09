DJ US-Wirtschaftswachstum im 4. Quartal bei 0,5 Prozent
DOW JONES--Das US-Wirtschaftswachstum ist im vierten Quartal 2026 schwächer als bisher angenommen gewesen. Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) in dritter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal mit einer aufs Jahr hochgerechneten Rate von 0,5 Prozent, nachdem im dritten Jahresviertel 4,4 Prozent Wachstum verzeichnet worden waren. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten erwartet, dass das Bea die 0,7 Prozent bestätigen würde, die in zweiter Veröffentlichung gemeldet worden waren. In erster Schätzung war sogar ein Wachstum von 1,4 Prozent gemeldet worden. Der BIP-Deflator stieg um 3,7 (drittes Quartal: 3,8) Prozent. In zweiter Veröffentlichung waren ebenfalls 3,8 Prozent ausgewiesen worden.
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April 09, 2026 08:35 ET (12:35 GMT)
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