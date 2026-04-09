EQS-News: Jungheinrich Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
09.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Jungheinrich Aktiengesellschaft
|Friedrich-Ebert-Damm 129
|22047 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 6948-0
|Fax:
|+49 40 6948-1777
|E-Mail:
|info@jungheinrich.de
|Internet:
|https://www.jungheinrich.com
|ISIN:
|DE0006219934
|WKN:
|621990, 621992, 621993
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2306036 09.04.2026 CET/CEST