EQS-News: init innovation in traffic systems SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
09.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|init innovation in traffic systems SE
|Käppelestraße 4-10
|76131 Karlsruhe
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@initse.com
|Internet:
|https://www.initse.com
|ISIN:
|DE0005759807
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2306038 09.04.2026 CET/CEST