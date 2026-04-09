Cathie Wood hat wieder zugeschlagen. Neuen Filings zufolge erwarb die Star-Investorin Anteile an ihrer Lieblingsaktie im Wert von 28 Millionen US-Dollar, nachdem sie lange Zeit Positionen abgebaut hatte. Cathie Wood galt über Jahre als echte Tesla-Bullin, hat ihre Bestände in dem Automobil-Konzern in den vergangenen Monaten aber deutlich abgebaut. Nun scheint die Verkaufsserie vorbei zu sein, denn die Star-Investorin hat wieder zugeschlagen. Cathie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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