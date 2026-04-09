Mehr als 55.000 Beschwerden gab es 2025 bei der Bundesnetzagentur, ein neuer Höchststand. Denn während der Onlinehandel wächst, stößt die Logistik zunehmend an ihre Grenzen - mit Folgen für Kund:innen und Händler. Wie die Branche auf die Probleme reagiert. Pakete sind beschädigt oder verschwunden, Paketzusteller:innen haben die Empfänger:innen trotz Anwesenheit angeblich nicht angetroffen und das Paket kurzerhand in irgendeinen weit entfernten Paketshop ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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