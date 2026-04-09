Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat als jüngstes Unternehmen eine Lizenz für die Patente erworben, die über den kürzlich eingerichteten Sisvel Wi-Fi Multimode-Pool vergeben werden. Damit schließt sich HPE der Sony Group Corporation, Huawei, Panasonic, Philips und ZTE als Lizenznehmer des Programms an. Die vier letztgenannten Unternehmen sind, neben KPN, Mitsubishi Electric, Orange, Aegis 11 SA (einem Sisvel-Tochterunternehmen), SK Telecom und Wilus, ebenfalls Lizenzgeber.

HPE ist eine feste Größe auf dem globalen WLAN-Markt und ein führender Hersteller von Routern für Verbraucher und Unternehmen. Die Vereinbarung mit Sisvel wurde im gegenseitigen Einvernehmen geschlossen.

Der Sisvel Wi-Fi Multimode-Pool ist das Nachfolgeprogramm des Sisvel Wi-Fi 6-Patentpools. Im Laufe von drei Jahren wurden über diesen Pool Vereinbarungen mit rund 40 Unternehmen geschlossen, darunter Acer, Netgear, Cisco und HP.

Das Multimode-Programm, das sowohl Wi-Fi 7 als auch Wi-Fi 6 abdeckt, bietet eine effiziente Möglichkeit, in den kommenden Jahren Zugang zu den wichtigsten Wi-Fi-Funktionen zu erhalten.

"Wir freuen uns sehr, Hewlett Packard Enterprise als neuesten Lizenznehmer des Sisvel Wi-Fi Multimode-Pools begrüßen zu dürfen", so Meagan Leslie, Legal and Licensing Counsel, die die Verhandlungen für Sisvel leitete. "Wir sind dem HPE-Team für die konstruktive Zusammenarbeit von Anfang bis Ende des Prozesses sehr dankbar. Es waren schwierige Verhandlungen, die jedoch zu einem positiven Ergebnis für alle Beteiligten geführt haben."

"Dass HPE nun Lizenznehmer des Wi-Fi Multimode-Pools wird, ist eine bedeutende Bestätigung für das Programm", so Heath Hoglund, Chief IP Officer bei Sisvel. "Dass der Deal einvernehmlich zustande gekommen ist, zeugt nicht nur von der Professionalität und Kompetenz aller am Verhandlungsprozess Beteiligten, sondern auch vom Wert dessen, was der Pool über einen längeren Zeitraum hinweg bietet. Ich bin überzeugt, dass wir in naher Zukunft weitere Lizenznehmer begrüßen dürfen."

Über Sisvel

Sisvel ist überzeugt von der Bedeutung von Kollaboration, Innovationskraft und Effizienz, um eine Brücke zwischen den Bedürfnissen von Patentinhabern und denjenigen zu schlagen, die auf ihre Technologien zugreifen möchten. In einem komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Marktumfeld ist es unser Leitprinzip, durch die Entwicklung und Implementierung flexibler, zugänglicher Kommerzialisierungslösungen faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.

Sisvel We Power Innovation

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