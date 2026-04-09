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Markus Weingran
09.04.2026 15:27 Uhr
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Wasserstoff Comeback: Crowdstrike: Anthropic hilft, MTU: Drohnen-Motoren und ITM: Staat steigt ein

Bislang hat Anthropic mit seinem KI-Modell nur für fallende Kurse in der Software-Branche gesorgt. Jetzt soll das Projekt "Glasswing" für eine Zusammenarbeit mit der Branche sorgen,. Steigen die Kurse dann auch wieder?Wasserstoff vor dem Comeback? Nimmt die Börsenstory wieder Fahrt auf Totgesagt leben länger, das könnte auch für Wasserstoff-Aktien gelten. Nach dem großen Hype und dem anschließenden Absturz stehen viele Werte heute am Boden, teilweise mit Verlusten von bis zu 90 Prozent. Doch genau das könnte die Chance sein. Neue staatliche Förderprogramme, Milliardeninvestitionen in Europa und erste operative Fortschritte sorgen dafür, dass Anleger wieder genauer hinschauen. Einzelne …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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