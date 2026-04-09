Wasserstoff Comeback: Crowdstrike: Anthropic hilft, MTU: Drohnen-Motoren und ITM: Staat steigt ein

Bislang hat Anthropic mit seinem KI-Modell nur für fallende Kurse in der Software-Branche gesorgt. Jetzt soll das Projekt "Glasswing" für eine Zusammenarbeit mit der Branche sorgen,. Steigen die Kurse dann auch wieder?Wasserstoff vor dem Comeback? Nimmt die Börsenstory wieder Fahrt auf Totgesagt leben länger, das könnte auch für Wasserstoff-Aktien gelten. Nach dem großen Hype und dem anschließenden Absturz stehen viele Werte heute am Boden, teilweise mit Verlusten von bis zu 90 Prozent. Doch genau das könnte die Chance sein. Neue staatliche Förderprogramme, Milliardeninvestitionen in Europa und erste operative Fortschritte sorgen dafür, dass Anleger wieder genauer hinschauen. Einzelne …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran