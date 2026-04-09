Berlin (ots) -Am Mittwoch, den 15. April 2026, wird zum 32. Mal der renommierte B.Z.-Kulturpreis verliehen. Mit dieser Auszeichnung ehrt das Berliner Boulevardmedium Künstlerinnen und Künstler, die Berlin zu ihrem Zuhause gemacht haben und mit ihrem Schaffen das kulturelle Leben der Hauptstadt bereichern sowie internationale Strahlkraft entfalten.Die feierliche Verleihung der bronzenen B.Z.-Bären findet dieses Jahr im Haus der Berliner Festspiele statt. Durch den Abend führt die Schauspielerin Meret Becker. Rund 800 geladene Gäste werden erwartet, darunter zahlreiche prominente Vertreterinnen und Vertreter aus Kunst, Kultur und Gesellschaft.Jan Schilde, B.Z.-Chefredakteur: "Jede Investition in die Kultur und die Bildung ist eine Investition für Menschlichkeit, für unser freies Leben, für die Demokratie. Unsere diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger tragen alle auf ihre eigene Weise mit ihrem großartigen, künstlerischen Schaffen zu jener Bildung, zum Zusammenhalt, zur Zivilisation, zur Freiheit unserer Stadt bei."Die Preisträgerinnen und Preisträger 2026 sind:Herta Müller, Schriftstellerin und LiteraturnobelpreisträgerinBei Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller ist kein Wort zu viel oder zu wenig. Ihre Sätze können treffen wie Peitschenhiebe, und viele davon hallen lange nach. In der Literaturszene war sie spätestens seit den 80er-Jahren durch ihren Erzählband "Niederungen" ein Begriff, ihre Collagen werden zu Wort-Gemälden, die in knappster Form Geschichten erzählen.Elina Garanca, MezzosopranistinDie lettische Mezzosopranistin Elina Garanca gilt unangefochten als Beste ihres Fachs. Eine Stimme mit ungeheurer Bandbreite und Ausdruckskraft, mit ihrem warmen und kraftvollen Timbre trifft Elina Garanca mitten in die Seele. An der Staatsoper in Berlin ist sie längst zum Publikumsliebling avanciert.Kirill Serebrennikow, RegisseurFür den russischen Star-Regisseur ist Mozart Therapeut und Lebenspille zugleich. Verfolgt und verhaftet in der eigenen Heimat, lebt Kirill Serebrennikov seit 2022 in Berlin. Er inszenierte an der Komischen Oper und zeigt sein Nurejew-Ballett gerade an der Deutschen Oper.Alexander Scheer, SchauspielerWenn er David Bowie singt, ist die Bühne am ausverkauften Berliner Ensemble fast zu klein für Alexander Scheer, der es aus Friedrichshain bis nach Hollywood geschafft hat. Trat er doch im Kino an der Seite von Keira Knightley in "The Aftermath" und mit Johnny Depp in "Fluch der Karibik: Salazars Rache" auf. Regisseur Leander Haußmann besetzte ihn 1999 als Hauptrolle in dem legendären Berlin-Film "Sonnenallee". Für sein Spiel in dem Biopic "Gundermann" erhielt er 2019 unter anderem den Deutschen Filmpreis.Norbert Bisky, KünstlerSeine großformatigen Bilder strotzen nur so vor Farbe und Leben. Mit ihnen wurde Norbert Bisky zu einem der bedeutendsten deutschsprachigen Künstler der Gegenwart. Diese Bekanntheit nutzt der Sohn des verstorbenen Linken-Vorsitzenden Lothar Bisky auch politisch, wenn ihm Themen sehr am Herzen liegen, wie gegen den russischen Krieg in der Ukraine.Peter Plate und Ulf Sommer, Komponisten und ProduzentenFür Peter Plate und Ulf Sommer ist die Liebe alles. Nach ihrem Riesen-Erfolg mit Rosenstolz mieteten sie 2025 das Theater des Westens und machten so die Kantstraße wieder zum schillernden Musical-Hotspot der Hauptstadt. Ihre Kudamm-56/59-Musicals, Romeo und Julia sowie die Amme waren Riesen-Erfolge. Gerade feierte ihr neuester Coup, das Musical "Wir sind am Leben", seine Uraufführung.Über den B.Z.-KulturpreisBerlins größte Boulevard-Zeitung vergibt den von Ernst Leonhardt gestalteten B.Z.-Kulturpreis mit dem bronzenen Bären seit 1992. Weitere Preisträger der vergangenen Jahre waren u. a.: Georg Baselitz, Daniel Brühl, Christo und Jeanne-Claude, Jenny Erpenbeck, Jürgen Flimm, Lord Norman Foster, Margot Friedländer, Nina Hagen, Henry Hübchen, Anselm Kiefer, Karl Lagerfeld, Daniel Libeskind, Udo Lindenberg, Felix Lobrecht, Constanza Macras, Jonathan Meese, Anne-Sophie Mutter, Anna Maria Mühe, Marius Müller-Westernhagen, Nena, Walter Plathe, Max Raabe, Mohammad Rasoulof, Marcel Reich-Ranicki, Yael Ronen, Cornelia Schleime, Matthias Schweighöfer, Aylin Tezel, Wolfgang Tillmans, David Garrett, August Diehl, Nora Tschirner, die Fantastischen Vier und Wim Wenders.Pressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-GruppeStellvertretender UnternehmenssprecherAxel Springer SETel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comOriginal-Content von: B.Z., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62546/6252379