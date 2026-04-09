Stuttgart (ots) -Mario Adorf, bekannter Schauspieler, Hörbuch- und Hörspielsprecher, Synchronsprecher und Autor, ist tot. Er starb am 8. April 2026 in seiner Pariser Wohnung.SWR Intendant Kai Gniffke zum Tod von Mario Adorf"Heute trauern wir um einen der größten Schauspieler unseres Landes. Gleichzeitig sind wir dankbar für unzählige historische Filmmomente. Mario Adorf war ein Weltstar, der seine Herkunft und seine Heimat in der Eifel nie vergessen hat. Wir Eifeler waren immer stolz, dass er Zeit seines Lebens einer von uns geblieben ist."Biografie:Mario Adorf wurde am 8. September 1930 in Zürich geboren und wuchs in Mayen in der Eifel auf, wo seine Mutter als Näherin und Schneiderin arbeitete. Sein Vater war ein italienischer Chirurg. Nach dem Abitur studierte Mario Adorf in Mainz Geisteswissenschaften und sammelte erste Erfahrungen auf einer Studentenbühne. 1953 arbeitete er am Schauspielhaus Zürich als Statist und Regieassistent, brach sein Studium ab und begann eine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. 1955 bis 1962 war er an den Münchner Kammerspielen engagiert. Seinen Durchbruch erlebte er in der Rolle des Massenmörders Bruno Lüdke im Film "Nachts, wenn der Teufel kam" und erlangte große Popularität als Schurke in den "Winnetou"-Filmen. Auch in "Die verlorene Ehre der Katharina Blum", "Die Blechtrommel" oder "Die unendliche Geschichte" und vielen anderen Filmen wirkte Adorf mit. In den 80er Jahren sah man ihn in der Rolle des Patriarchen, z. B. in "Ex und hopp", "Der große Bellheim" oder "Die Affäre Semmeling".Mario Adorf engagierte sich auch politisch und sozial. Er wurde vielfach mit Preisen und Ehrungen ausgezeichnet, darunter mehrfach die "Goldene Kamera", "Bambi", die Ehrendoktorwürde der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, die Ehrenbürgerschaft der Stadt Mayen oder die Carl-Zuckmayer-Medaille.Programm im Gedenken an Mario Adorf im Fernsehen des SWRIm Fernsehprogramm des SWR für Baden-Württemberg und für Rheinland-Pfalz laufen die Sendungen in Erinnerung an Mario Adorf am heutigen Donnerstag, 9. April 2026, zu unterschiedlichen Zeiten:"Mario Adorf - Die Rollen seines Lebens" um 20:15 Uhr in SWR RLP, um 21 Uhr in SWR BW (30 Minuten)"Mario Adorf - Böse Rollen sind die guten Rollen" um 20:45 Uhr in SWR RLP, um 21:30 Uhr in SWR BW (15 Minuten)und in der ARD MediathekInfos auch hier: Mario Adorf ist tot: Nachruf auf einen heißgeliebten Bösewicht - SWR Aktuell (https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/nachruf-mario-adorf-100.html)sowie hier: http://swr.li/zum-tod-von-mario-adorfPressekontakt: Stefanie Zenke, Tel. 0711 929 11030, kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6252376