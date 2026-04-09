Die Einführung von Hybrid Bonding (HCB) wird der entscheidende "Game Changer" für die kommende HBM5-Generation (ca. 2029/2030). SK HYNIX plant die Prozessverifizierung für Hybrid Bonding nun bereits für April/Mai dieses Jahres. Die kommerzielle Einführung von HBM5 wird synchron mit den nächsten GPU-Zyklen um 2029 erwartet. Damit liegt SK HYNIX vorne. Klar ist: Wer die Hybrid-Bonding-Lösung zuerst stabil in die Massenproduktion überführt, sichert sich den Zugang zu den lukrativsten Lieferverträgen für die nächste Generation von KI-Beschleunigern. Aktuelles KGV für 2026 um 4,6.
Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.
Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.
Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 15 u. a.:
- Sämtliche Statistiken sind beiseitezulegen
- SCOUT24 - Jetzt ein Kauf?
- KION vs. JUNGHEINREICH
- Sonderrolle für diesen deutschen Nebenwert
- Rückenwind für BACHEM?
- Hat BROADCOM einen Vorteil?
Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.
Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.
Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 15 u. a.:
- Sämtliche Statistiken sind beiseitezulegen
- SCOUT24 - Jetzt ein Kauf?
- KION vs. JUNGHEINREICH
- Sonderrolle für diesen deutschen Nebenwert
- Rückenwind für BACHEM?
- Hat BROADCOM einen Vorteil?
Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
© 2026 Bernecker Börsenbriefe