APPLE kommt spät zum Falthandy-Markt. Während SAMSUNG und Google ihre faltbaren Smartphones bereits seit Jahren verkaufen, plant APPLE den Marktstart des ersten FoldableiPhones für September 2026, gleichzeitig mit den iPhone-18-Pro-Modellen. Zwischenzeitlich hatte ein Medienbericht Verzögerungen wegen komplexer Engineering-Probleme angedeutet. Lieferkettenprüfungen zeigen jedoch keinerlei Anpassungen bei den Komponentenbestellungen, der Zeitplan scheint zu halten. Warum daraus besondere Chancen für einen deutschen Nebenwert resultieren, erklären wir heute in der neuen Actien-Börse (AB15/26).
Bernecker Redaktion (www.bernecker.info)
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