Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - from First Berlin Equity Research GmbH



09.04.2026 / 15:31 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Rohstoff AG Company Name: Deutsche Rohstoff AG ISIN: DE000A0XYG76 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 09.04.2026 Target price: €124 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 139.00 to EUR 124.00.



Abstract:

Late on Wednesday 1 April DRAG announced the disposal of 9m shares in Almonty (38% of its holding diluted for bond conversion). DRAG will book a gain of almost €100m on the sale. Based on a book value of €0.75 per share, we estimate total proceeds of €106m. DRAG plans to invest the proceeds in new wells. Management's new base-case 2026 CAPEX guidance is €220m-€230m (previously: €90m-€100m)-double the 2025 figure of €110m. 2026 base-case EBITDA guidance is now €290m-€310m (previously: €115m-€135m). Our valuation of DRAG uses 15 day VWAP (volume-weighted average price) for the Almonty shares. At USD15.87, this is now 19% below the price level of USD19.61 used in our most recent note of 18 March. The average sale price for the Almonty shares was ca. USD13.50. We calculate the combined value of the sales proceeds and DRAG's remaining shares and debt in Almonty to be €111m below the value of its holdings in the tungsten miner on 18 March. On our forecasts, the value created by the €130m increase in CAPEX does not match this figure, and so we reduce our price target to €124 (previously: €139). We maintain our Buy recommendation however, as the upside to our new price target is 33%.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 139,00 auf EUR 124,00.



Zusammenfassung:

Am späten Mittwoch, dem 1. April, gab DRAG den Verkauf von 9 Millionen Aktien von Almonty bekannt (38% der Beteiligung, verwässert um die Umwandlung von Anleihen). DRAG wird aus dem Verkauf einen Gewinn von fast €100 Mio. verbuchen. Ausgehend von einem Buchwert von €0,75 pro Aktie schätzen wir den Gesamterlös auf €106 Mio. DRAG plant, den Erlös in neue Bohrlöcher zu investieren. Die neue Basisprognose des Managements für die Investitionsausgaben (CAPEX) im Jahr 2026 liegt bei €220 Mio. bis €230 Mio. (zuvor: €90 Mio. bis €100 Mio.) - doppelt so viel wie der Wert für 2025 von €110 Mio. Die Basisprognose für das EBITDA 2026 liegt nun bei €290 Mio. bis €310 Mio. (zuvor: €115 Mio. bis €135 Mio.). Unsere Bewertung von DRAG basiert auf dem 15-Tage-VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis) für die Almonty-Aktien. Mit USD15,87 liegt dieser nun 19% unter dem Kursniveau von USD19,61, das wir in unserer letzten Studie vom 18. März zugrunde gelegt hatten. Der durchschnittliche Verkaufspreis für die Almonty-Aktien lag bei ca. USD13,50. Wir berechnen den kombinierten Wert aus dem Verkaufserlös sowie den verbleibenden Anteilen und Schulden von DRAG an Almonty auf €111 Mio. unter dem Wert ihrer Beteiligungen an dem Wolframproduzenten am 18. März. Nach unseren Prognosen entspricht der durch die Erhöhung der Investitionsausgaben um €130 Mio. geschaffene Wert nicht dieser Zahl, weshalb wir unser Kursziel auf €124 (zuvor: €139) senken. Wir behalten jedoch unsere Kaufempfehlung bei, da das Aufwärtspotenzial gegenüber unserem neuen Kursziel bei 33% liegt.First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 139,00 auf EUR 124,00.



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